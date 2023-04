Roma, scuola: in arrivo nuove attrezzature per le cucine

È iniziata dall’IC San Pio V di via Boccioni la consegna di nuove strumentazioni per le cucine destinate ad alcune scuole di Roma.

“Nei giorni scorsi sono andata di persona, insieme con l’assessora alla Scuola del II Municipio, Paola Rossi, a vedere i nuovi macchinari arrivati ad una delle strutture su cui da più parti era stata segnalata la necessità di un intervento” ha dichiarato l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, che ha aggiunto: “Questa è una delle promesse che vogliamo mantenere, su cui siamo impegnate come assessorato e come commissione, insieme alla presidente Carla Fermariello: vale a dire migliorare il servizio di refezione sia rispetto ai piccoli utenti, sia rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici. Si tratta infatti di un servizio strategico, con una fondamentale valenza educativa, grazie al quale si garantisce il tempo pieno e insieme si consente a tutti i bambini e le bambine di fruire di un pasto completo ed equilibrato, ancora più prezioso per coloro che provengono da contesti di povertà economica e alimentare. Uno strumento prezioso, quindi, per favorire il contrasto alle diseguaglianze”.

Roma è tra le pochissime città italiane in cui il servizio di mensa è ancora svolto con le cucine all’interno delle strutture scolastiche, con ben 154.000 pasti al giorno direttamente dalle cuoche e dai cuochi.

“Con questi numeri – ha concluso Pratelli- e con questo impatto sulla città il nostro impegno deve necessariamente essere quello di favorire processi di ammodernamento e di costante manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Un lavoro che per troppo tempo non è stato messo tra le priorità amministrative. Anche in questo modo vogliamo segnare una svolta e costruire comunità, con la scuola al centro”.