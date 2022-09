Roma: sabato prima festa popolare dei “cani felici” a parco Carlo Felice

Nella splendida cornice delle Mura Aureliane e Porta San Giovanni, nel rione Esquilino, nasce la prima “Festa popolare dei Cani Felici” organizzata da Roma Capitale in collaborazione con l’associazione “Cani felici” e con la partecipazione dell’Ordine dei medici veterinari di Roma. L’evento è previsto per il prossimo sabato 17 settembre dalle ore 17.30 alle ore 23.00 presso il Parco Carlo Felice. La manifestazione si articolerà in diversi eventi. Nella prima parte ci sarà una dimostrazione all’interno dell’area cani cui seguiranno due tavole rotonde con l’intervento conclusivo dell’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. “Questa bellissima giornata di festa vuole essere un momento di testimonianza e di condivisione del nostro impegno come Amministrazione per il benessere degli animali – dichiara l’assessora Alfonsi -. A cominciare dalla recente approvazione dell’Assemblea Capitolina all’istituzione della figura del Garante dei diritti degli animali, al percorso partecipato che abbiamo avviato con le Associazioni che operano nei canili comunali con cui stiamo condividendo la definizione del progetto per la realizzazione dell’ospedale veterinario nella struttura di Muratella e, insieme, all’ampliamento della ricettività del canile. E, sempre per i nostri amici cani, abbiamo inaugurato a giugno la prima area con percorso agility nel Municipio III e già individuato le aree in tutti i municipi dove questo progetto verrà replicato. Infine le nostre campagne istituzionali di promozione delle adozioni dei cani abbandonati e quelle di sensibilizzazione e contrasto della ‘disumana’, come l’abbiamo voluta definire, pratica dell’abbandono”, conclude.

A disposizione del pubblico ci saranno 4 info-point (ubicati vicino all’area cani più grande) di Roma Capitale, Associazione Cani Felici, Ordine dei Veterinari ed Esperti di rieducazione ed educatori cinofili. La dimostrazione avrà inizio alle 17:30 e sarà presentata da Domenico Manente, presidente Associazione Cani Felici. “Siamo felici e lusingati di aver avuto subito una risposta positiva da parte dell’Amministrazione capitolina nella realizzazione della prima Festa dei Cani Felici. Questo sottolinea la sensibilità e la vicinanza da parte del Comune di Roma alle tante famiglie che hanno adottato un amico a quattro zampe”, dichiara Manente. La prima dimostrazione sarà realizzata da Giulia Oci di AnimAnimale, Mediatore Relazionale, Cinofilo, Attività di ricerca e discriminazione olfattiva. La prima tavola rotonda si terrà dalle ore 18 fino alle 18:45 e prevede gli interventi di Luigi Senise, Mariangela Comitangelo e Monica Carosi, la seconda inizierà alle 18,45 fino alle 19:45 con i relatori Sabrina Gasparri, Giulia Pagani e Monica Taula, entrambe moderate dalla giornalista e antropologa culturale Tiziana Ciavardini. Al termine del dibattito la serata sarà allietata dal gruppo musicale Tram Tracks Band e da un ricco buffet.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...