Sabato 8 e domenica 9 ottobre Spazio Giallo Interiors, a Trastevere, ospiterà il primo “The Good Pop up” a Roma organizzato da Caffè Centrale Agency. Un’idea nata con lo scopo di dare ai brand indipendenti, che si sono fatti conoscere sui social, uno spazio offline per mostrare al pubblico e vendere le proprie creazioni.

Otro Amor, Heedra, Bypique, Riihe e Gloria Creations sono le realtà, diverse tra loro ma unite dall’idea di artigianalità e sartorialità, che si incontreranno e si mescoleranno, creando dialoghi e scambi di idee proficue per far crescere i loro brand. Spazio Giallo Interiors, nato a maggio di questo anno, è stato concepito come un “collettivo audace e multidisciplinare, aperto alla creatività alla propaganda di idee”. Non poteva che essere locale più azzeccato per questo primo The Good Pop up.

Otro Amor nasce dal connubio di due amiche, che incontrandosi tra i banchi dell’università danno vita a questo brand curato nei dettagli, nato per accompagnare le clienti nel corso del tempo. I capi sono prodotti nel rispetto delle clienti, delle loro forme e pelle. Infatti i tessuti sono realizzati da artigiani italiani, rispettando standard di qualità verificati ed anallergici. “La nostra formula è innanzitutto accompagnare le donne nell’accettazione di se. La perfezione non esiste”.

Danila crea Heedra, un brand di cosmetica naturale e biologica. Tutti i prodotti sono adatti a chiunque voglia prendersi cura di sé. Sensoriali, rilassanti, efficati e testati sono inclusivi e genderless. “Heedra va oltre gli stereotipi di bellezza per concentrarsi su chi siamo e non su come vogliamo apparire perché you’re worth than a fake perfection”.

Piqué è un brand di gioielleria etica e sostenibile fondato dalla designer Elisa. Racchiude in sé una ricerca accurata del design, sempre in linea con l’estetica contemporanea, e una dolcezza di fondo proveniente da un gusto melanconico e da dettagli e richiami retrò. I gioielli sono realizzati a mano con un design pulito, minimale, luminoso con forme morbidi e gentili. È un brand sostenibile utilizzando oro e argento estratti e lavorati nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente.

Serena e Viviana avevano un desiderio: creare una scarpa che le donne potessero indossare con semplicità e leggerezza. Ed ecco che nasce Riihe: scarpe dalle linee femminili, comode e curate nei minimi dettagli. Un progetto in cui il Made in Italy è imprescindibile, per tramandare l’eccellenza del calzaturiero e la capacità del nostro paese di far tesoro dell’esperienza e della qualità.

Gloria Creations, brand sartoriale di prodotti realizzati interamente in Italia, prende il nome dalla sua fondatrice Gloria, ragazza che ama gli stili puliti con grande cura nel dettaglio. “Gloria Creations si ispira a rappresentare tutte le giovani donne che lottano per i propri obiettivi e che hanno nel cuore semplicità e che non sono schiave della moda, ma che sanno interpretarla da vere protagoniste.”

“Il nostro scopo attraverso The Good Pop up è quello di dare un luogo fisico ai brand noti nel mondo online e dare l’opportunità alle persone di vivere un’esperienza toccando con mano le creazioni di questi brand emergenti”

“Oggi è purtroppo sempre più difficile mettere il luce il proprio brand in un mondo pieno di grandi marchi e multinazionali”.

