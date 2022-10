Roma: rischia parto in auto nel traffico, pattuglia della polizia locale la scorta in ospedale

Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della polizia locale di Roma, una donna, in procinto di partorire, è riuscita a raggiungere in tempo l’ospedale San Giovanni e dopo pochi minuti dopo è riuscita a dare alla luce il bambino. Gli agenti, del gruppo Appio, stavano svolgendo il consueto servizio di vigilanza sul territorio e sono intervenuti in aiuto di alcune persone a bordo in veicolo fermo su piazza Re di Roma: all’interno un uomo, in evidente stato di agitazione, aveva accostato la propria auto per cercare di aiutare la figlia, in quel momento in pieno travaglio. Gli agenti, accortisi della situazione di emergenza, che richiedeva un’azione tempestiva, si sono immediatamente adoperati per consentire alla futura mamma di raggiungere in tempo l’ospedale. Attivati i segnali d’emergenza, la pattuglia ha scortato padre e figlia fino al nosocomio, dove la donna è stata affidata al personale sanitario. Nelle ore successive gli agenti hanno continuato a sincerarsi delle condizioni di salute di madre e figlio, fino al loro rientro a casa, dove con grande emozione hanno potuto conoscere il piccolo Teo e rivedere la neo mamma, la quale ha ringraziato calorosamente gli operanti per la prontezza d’intervento e per la sensibilità dimostrate.

