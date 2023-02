Roma, piano Strade Sicure: prosegue restyling via Cassia

Prosegue il Piano Strade Sicure: da venerdì 24 febbraio inizieranno i lavori di restyling sul tratto di via Cassa compreso tra via Vilfredo Pareto e via Oriolo Romano in XV Municipio. Obiettivo: assicurare la sicurezza di pedoni, veicoli e ciclisti.

Il cantiere, che porterà al rifacimento dei marciapiedi e del ripristino del guard-rail deteriorato, rientra nelle opere di manutenzione straordinaria eseguite dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale. Conclusione prevista per fine marzo.

“La sicurezza è uno degli obiettivi che ci siamo dati con il Sindaco Gualtieri, la salvaguardia di chi percorre le nostre strade è un tema centrale. Il rifacimento dei marciapiedi e del guard-rail punta proprio a permettere un passaggio senza rischi in una strada molto trafficata. Questo intervento si unisce ai nuovi 715 attraversamenti pedonali luminosi e al grande piano strade, che ci ha portato a oltre 200 chilometri di grande viabilità riqualificati in un anno e 3 mesi, per rendere sicure le strade di Roma” ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Con l’avvio di questi interventi proseguiamo a lavorare per il nostro territorio e per la sicurezza stradale: una priorità per questa amministrazione. Un lavoro complesso, e sempre coordinato con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, il Csimu e la nostra Polizia Locale che ringrazio. Con questi cantieri interveniamo, dopo anni, su una zona centrale del nostro Municipio, strategica per la viabilità, parte di una programmazione più ampia che interessa anche zone più periferiche di Roma Nord” ha aggiunto il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

In particolare, i lavori riguarderanno i tratti ammalorati tra via Vilfredo Pareto e via Cortina D’Ampezzo, Via Oriolo Romano e via Val Gardena e via Cassia direzione via Oriolo Romano.

Il tratto di Cassia interessato dai lavori è stato al centro di un restyling completo eseguito dal Csimu che si è concluso a dicembre 2022 e che ha coinvolto l’arteria di Roma lungo 3 chilometri, da Ponte Milvio a via Oriolo Romano.