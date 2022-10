Roma, motociclista perde la vita in via Leone XIII

Pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale sono intervenute ieri mattina intorno alle 12.00 in via Leone XIII, altezza piazza Martin Luther King, per i rilievi di un incidente in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista di 46 anni, a bordo di un’Honda CBR, poi deceduto in ospedale. Da una prima ricostruzione degli agenti intervenuti, la moto percorreva via Leone XIII in direzione quartiere Gianicolense, quando il conducente, per cause in fase di approfondimento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Le Indagini per ricostruire esatta dinamica dei fatti, sono tuttora in corso.