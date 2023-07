Roma: Masi (Fd’I), convocare Assemblea capitolina sul ponte della Scafa

“Abbiamo richiesto, insieme ad altri consiglieri di opposizione, la convocazione di un’Assemblea Capitolina per fare finalmente chiarezza sulla questione relativa al Ponte della Scafa”. Lo dichiara in una nota il consigliere di Fd’I in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi. “Un’opera che i cittadini attendono da tempo e che risulta indispensabile al fine di facilitare il collegamento tra il Comune di Roma e Fiumicino nella parte del Litorale, ma che sta diventando una storia infinita. Qualora occorresse, come sembrerebbe, una nuova progettazione si dovrà procedere con i territori per trovare la soluzione migliore, meno impattante e più moderna – aggiunge Masi -. Ascolteremo gli uffici per comprendere passo passo tutto l’iter e abbiamo chiesto di invitare anche il Comune di Fiumicino affinché si proceda insieme verso una soluzione. L’opera è una priorità e pensare di attendere altri trent’anni per la sua realizzazione, rischiando di perdere le opportunità di finanziamento attuali sarebbe una follia”, conclude.

