Roma, in principio di incendio danneggiato presepe cittadino Subiaco

(Adnkronos) – Un principio di incendio è divampato stamattina, intorno alle 10, nel presepio cittadino allestito a Subiaco (Roma). Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Sono rimasti danneggiati alcuni personaggi costruiti in cartapesta, cartone e stoffa, raffiguranti la natalità. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)