Roma: in poche ore un morto e sette feriti in tre incidenti stradali

Un morto e sette feriti è il bilancio di tre diversi incidenti stradali avvenuti tra il pomeriggio e la sera di ieri a Roma e in provincia. La vittima è un 59enne di Genazzano che nella serata di ieri, mentre era alla guida di una Citroen Ax sulla via Pedemontana nel comune di San Gallicano nel Lazio, si è scontrato con una Ford Ka sulla quale viaggiavano tre 20enni della zona. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare dato che è morto sul colpo. I tre ragazzi sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali Gemelli, Tor Vergata e al nosocomio di Palestrina. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio e dai colleghi della radiomobile della compagnia di Palestrina.

Poco prima, invece a Genzano in via Achille Grandi, una coppia di 60enni romani che pedalavano su un tandem, in quanto lei non vedente, è rimasta coinvolta in un incidente stradale tra un Iveco Dally e una Hyundai. L’uomo è stato elitrasportato in codice rosso al gemelli, mentre la donna è stata trasportata in ospedale ad Ariccia. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Disavventura anche per due giovani, una 26enne alla guida di una Mercedes e un 24enne alla guida di una Golf che, poco prima delle 22, si sono scontrati a Roma in via di Conca d’Oro, incrocio con via di Val di Sangro. Entrambi sono stati portati in ospedale all’Umberto I, lui in codice rosso e lei in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

