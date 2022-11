Roma: imbrattate serrande circolo Pd Pietralata, “scritte intimidatorie a Letta”

“Letta, La Russa ti schifa” tra simboli massonici, Ku Klux Klan, battaglione Azof , e Croce di Ferro. Nella notte sono comparse scritte sulle serrande del circolo del Partito democratico di Pietralata a Roma. Lo rende noto Sarah Pelliccia segreteria del circolo Pd Pietralata. Si tratta del secondo atto vandalico ai danni del circolo del Partito democratico di via Michelotti. “Infatti, già in passato si sono verificati episodi analoghi, segnalati alle forze dell’ordine. Noi non ci lasceremo intimidire e proseguiremo democraticamente ad esporre le nostre idee e le nostre proposte per migliorare la qualità della vita dei cittadini – si legge nella nota -. Il nostro circolo da sempre ha significato un presidio democratico per i cittadini del quartiere. Ringraziamo le cittadine e i cittadini che da questa mattina ci stanno esprimendo solidarietà. Diamo appuntamento a tutte e a tutti oggi al presidio che abbiamo organizzato alle ore 16 davanti al Circolo in via Michelotti 57 per cancellare insieme tutte le scritte”, conclude Pelliccia.

