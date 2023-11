Roma: ‘I bambini incontrano il Papa’, il treno ‘rock’ partito da Ostiense ha raggiunto S. Pietro

(Adnkronos) – È partito dalla stazione Roma Ostiense il treno regionale Rock, uno dei nuovi modelli di Trenitalia, che condurrà una parte degli oltre 7mila bambini che oggi, a San Pietro, incontreranno Papa Francesco per condividere le loro speranze e preoccupazioni per il futuro. "I bambini hanno risposto dicendo 'vogliamo esserci'", ha spiegato Padre Enzo Fortunato che questa mattina ha presenziato alla presentazione del treno alla stazione Ostiense, assieme al Presidente Trenitalia Stefano Cuzzilla e all'amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia Luigi Corradi. "I tanti treni e bus partiti da ogni regione hanno contribuito a rendere possibile questo miracolo. Molti bambini, quando hanno capito che avrebbero viaggiato in treno per raggiungere il Papa, sono stati felicissimi, perché il treno rappresenta un'avventura". Poi un accenno al tema dell'incontro con Papa Francesco. "Il nostro cuore deve essere attento ai più piccoli, che futuro vogliamo dare ai nostri figli? Questa domanda non possiamo evitarla, soprattutto oggi. All'incontro di questo pomeriggio – aggiunge Padre Fortunato – ci saranno sia bambini provenienti da grandi Capitali, ma anche dalle zone di guerra. È un incontro inclusivo, sapere che saranno presenti bambini di Gaza e d'Israele stringe il cuore". L'incontro con Papa Francesco per l'evento 'I bambini incontrano il Papa', è previsto per le 14,30 di oggi, nell'aula Paolo VI. I bimbi giungeranno in Vaticano a bordo di 18 treni straordinari, tra cui appunto il Rock con livrea dedicata e 20 bus speciali messi a disposizione dal Gruppo Fs Italiane. "Per noi di Trenitalia oggi è una giornata importante", ha commentato all'Adnkronos il presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla. "Anche alla luce di quello che sta accadendo nel mondo, vedere questi bambini che hanno davvero chiaro il concetto dell'inclusione è meraviglioso. Dovrebbe essere di monito anche per i genitori, e per tutti gli adulti. Viva i bambini, viva lo stare insieme, questo per noi è fondamentale anche come Trenitalia, dove stiamo facendo politiche importanti di inclusione e di vicinanza alle famiglie". "È una giornata bellissima per Trenitalia", ha detto l'amministratore delegato Corradi. "Ringrazio Padre Fortunato, oggi oltre 7mila bambini stanno arrivando a Roma in treno, abbiamo in sevizio 100 persone di Trenitalia in tutto il Paese, che stanno aspettando i bimbi. Questo treno, che abbiamo alle spalle, è un treno Rock, uno dei 20 nuovi treni del gruppo e oggi entrerà nella Città del Vaticano". Infine, Padre Fortunato ha ringraziato la Comunità di Sant'Egidio e oltre 327 volontari che stanno collaborando, poi ha concluso: "ieri un bambino israeliano mi ha detto 'vogliamo bene ai bambini di Gaza'. Eccolo, il rispetto del creato e di tutto ciò che ci circonda". Infine, il frate ha benedetto il viaggio del treno con le Parole di San Francesco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

