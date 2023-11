(Adnkronos) – Un grande pino è caduto questa mattina in via di Casal Palocco, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale del X gruppo Mare per la messa in sicurezza e la gestione della viabilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

