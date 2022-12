Roma: garage in fiamme a Guidonia Montecelio, evacuato palazzo durante temporale

Sotto una pioggia torrenziale, questa mattina all’alba, è stato evacuato per incendio un palazzo in via Carlo Todini a Guidonia Montecelio. Le fiamme sono divampate all’interno di un garage nel seminterrato. A causarlo, sembra essere stato il cortocircuito alla rete elettrica dovuto ad un fulmine. Sul posto, poco dopo le 4, sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Guidonia che, temendo intossicazioni per il monossido che aveva invaso gli appartamenti sottostanti, hanno fatto uscire in via precauzionale, tutti i residenti. In quel momento era in corso anche un forte temporale. I pompieri hanno domato l’incendio costatando anche problemi al solaio.

