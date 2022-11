Roma: fermato un uomo per i tre omicidi a Prati

Un uomo è stato fermato dalla polizia per gli omicidi delle tre donne avvenuti in zona Prati, a Roma, giovedì mattina. L’uomo si trova in questo momento in questura a Roma e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Si tratta di un uomo circa 40enne italiano che al momento sta rispondendo alle domande degli inquirenti. Non si trova in stato di fermo ma é ascoltato in quanto persona informata sui fatti.

Mario Della Cioppa, Questore di Roma, in merito ai tre omicidi avvenuti giovedì in zona Prati, in una nota afferma: “Quale autorità Provinciale di pubblica sicurezza, ben consapevole delle aspettative della cittadinanza, molto scossa dai fatti e che, giustamente, invoca sicurezza, posso assicurare che al momento la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno. Al momento opportuno – conclude -, gli organi investigativi e la Procura della Repubblica forniranno le informazioni doverose”.

