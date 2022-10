Roma, controlli su strada e verifiche nei locali: a Trastevere sigilli ad un locale e denunciato un ragazzo per resistenza

Oltre 800 gli illeciti rilevati dalla Polizia Locale in questo fine settimana per comportamenti irregolari e pericolosi alla guida, con posti di controllo su strada e accertamenti mirati sul rispetto dei limiti di velocità: quasi 300 le condotte sanzionate per eccesso di velocità.

Verifiche specifiche hanno riguardato anche locali pubblici ed esercizi commerciali, con particolare attenzione alle località maggiormente frequentate: più di 600 i controlli eseguiti.

Diverse le irregolarità riscontrate dagli agenti nella zona di Piazza Bologna e nei quartieri di Parioli, Flaminio, Ponte Milvio ed Eur : le principali violazioni hanno riguardato la vendita , la somministrazione ed il consumo irregolare di bevande alcoliche. Anche nel Centro Storico e a Trastevere contestati illeciti, oltreché per violazione delle regole anti-alcol, per emissioni sonore non a norma e occupazioni di suolo pubblico abusive. A Trastevere scattati i sigilli per un locale che esercitava senza i titoli previsti. Provvedimento di chiusura per 5 giorni invece è stato eseguito dalle pattuglie in zona Tomba di Nerone nei confronti di un pubblico esercizio, per le numerose irregolarità rilevate dagli agenti nel corso di vari controlli.

Durante l’attività di vigilanza nella zona di piazza Trilussa, un ragazzo di 21 anni ha tentato di aggredire i componenti di una pattuglia: subito fermato , il giovane è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...