Roma, controlli antidroga dei carabinieri: 11 persone arrestate

Prosegue senza sosta l’attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito nel corso di diverse attività e in diversi quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, di arrestare 11 persone tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

SHABOO E COCAINA NELLA CAMERA IN AFFITTO

A Trastevere, in un affittacamere di via dei Fienaroli, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato due persone dopo essere intervenuti su richiesta del titolare che aveva segnalato la presenza di una coppia di clienti che voleva effettuare il pagamento della camera con una carta di credito intestata ad un’altra persona. I militari hanno identificato la coppia, lui un cittadino del Bangladesh di 29 anni, lei una cittadina tailandese di 28 anni ed hanno deciso di estendere il controllo all’interno della loro camera. La perquisizione, ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare un cofanetto con all’interno circa 4 g di shaboo, e 2 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per la suddivisione e il confezionamento delle dosi.

SPACCIO A ROMA NORD – CARABINIERI ARRESTANO 3 PERSONE

Nel quartiere Labaro invece, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato un cittadino bulgaro di 44 anni e un italiano di 40 anni, che poco prima avevano ceduto, mentre si trovavano a bordo di una Smart, 3 dosi di cocaina ad un acquirente, identificato e segnalato al Prefetto quale assuntore. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire la somma di circa 1500 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita pregressa.

Poco più tardi in via Valle della Storta un’altra pattuglia della Sezione Operativa della Compagnia di Roma Cassia ha arrestato un 38enne romano. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato dai Carabinieri in possesso di circa 172 g di hashish, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 2.200.

Sempre nell’area di Roma Nord, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta, hanno fermato 44enne in piazza Saxa Rubra e, al termine di un accurato controllo ha rinvenuto e sequestrato, 59 dosi di cocaina e 6 dosi di crack e denaro contante.

I Carabinieri della Stazione di Roma Flaminia nell’ambito di un servizio perlustrativo della zona hanno arrestato un 42enne originario di della provincia di Lecce ma residente in provincia di Roma. I Carabinieri in via Unione Sovietica hanno fermato l’uomo che si aggirava con fare sospetto con 10 dosi di cocaina e circa 200 euro in contanti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Roma Centro, in due diverse attività, hanno arrestato due persone. Il primo un cittadino Brasiliano di 54 anni senza occupazione, già noto alle forze dell’ordine, il quale veniva notato con atteggiamento sospetto nei pressi di via Somalia a bordo della propria autovettura. Bloccato e perquisito, i Carabinieri all’interno dell’autovettura hanno rinvenuto e sequestrato 20 g di cocaina e 1300 euro circa, che l’uomo nascondeva nell’imbottitura del sedile dell’auto.

Nell’altro episodio nel quartiere Ponte di Nona i Carabinieri hanno arrestato un 34anne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, notato con atteggiamento sospetto nei pressi della propria abitazione. Perquisito anche il suo appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 60 g di cocaina, 20 g di hashish, un bilancino di precisione, numerose bustine trasparenti e altro materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi; quattro sim, due telefoni e circa 2000 euro, il tutto era occultato in una cassaforte a muro, occultata dietro una piastrella dell’angolo cottura.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 46enne romano, senza occupazione, trovato in possesso di 33 dosi di cocaina e la somma di 200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al Quarticciolo, in via Manfredonia i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno notato un cittadino indiano di 29 anni che, alla vista della “Gazzella” ha cercato di disfarsi di un oggetto ed hanno deciso di fermarlo per un controllo. I militari hanno recuperato l’involucro ed hanno accertato che all’interno erano nascoste 6 dosi di crack. La successiva perquisizione sull’uomo, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare altre 11 dosi della stessa sostanza. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che gli indagati, considerato che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.