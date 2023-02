Roma: con taser aggredisce turista per derubarlo a Termini, arrestato 18enne

Aggredisce un turista, insieme a un complice, colpendolo più volte con un taser, per poi rubargli il cappotto e 300 euro in contanti. Per questo, un ragazzo di 18 anni è stato sottoposto a fermo con l’accusa di rapina. Il fatto è avvenuto questa notte, poco dopo la mezzanotte, in via Carlo Cattaneo, nei pressi della stazione Termini di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Secondo quanto raccontato dalla vittima, un turista bengalese di 19 anni, al rientro nel bed and breakfast dove soggiornava, è stato assalito da due persone. Uno dei due lo avrebbe colpito più volte con un taser. Secondo la ricostruzione fornita dal 19enne, dopo l’aggressione, i due si sarebbero impossessati del cappotto indossato dalla vittima contenente il passaporto e 300 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

Attraverso il lavoro di indagine, che ha compreso l’utilizzo anche del materiale di video sorveglianza, intorno alle 18 di ieri gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare uno dei due rapinatori, un tunisino di 18 anni, riconosciuto dalla vittima come la persona che lo ha colpito con il taser. Al momento si è in attesa di convalida del fermo. Sono ancora in corso le indagini per rintracciare e identificare il secondo aggressore.

