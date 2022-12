Roma, cibi scaduti all’interno di un minimarket:  intervento congiunto della Polizia di Roma Capitale e della Polizia di Stato

Sono della serata di sabato i controlli eseguiti dal II Gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale, congiuntamente alla Polizia di Stato del Commissariato Villa Glori, alle attività di vicinato del territorio.

Gli agenti sono intervenuti all’interno di un minimarket in zona Piazza Mancini dove hanno trovato un ingente quantitativo di cibi scaduti ed in cattivo stato di conservazione: barattoli di sugo, pesto, bottiglie di aranciata ed altri generi alimentari di prima necessità. Per tale ragione il responsabile è stato identificato e sanzionato per violazione della Normativa Europea sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti per la somma di 3334 euro.

Gli operanti hanno poi contattato la Asl di zona per verificare ulteriori irregolarità dal punto di vista igienico sanitario degli alimenti trovati sugli scaffali, puntualmente posti sotto sequestro, in quanto riportanti una data per la consumazione già superata

