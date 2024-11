Silvia Toffanin al settimo cielo: l’annuncio è davvero strepitoso. Cos’è successo dopo This is me

Silvia Toffanin al settimo cielo dopo il debutto in prima serata come conduttrice del format ideato da Maria De Filippi “This is me”.

Periodo d’oro per Silvia Toffanin che è destinata a diventare la punta di diamante di Mediaset. Dopo aver debuttato come letterina nel game show “Passaparola”, la Toffanin è riuscita a diventare una delle conduttrici più amate dal pubblico e più apprezzate dagli addetti ai lavori e dai colleghi per la sua professionalità ed eleganza.

Tra le “fan” della Toffanin c’è anche Maria De Filippi che l’ha designata come sua erede e che l’ha scelta per condurre il format “This is me” dedicato agli ex allievi di Amici di Maria De Filippi che, nel corso degli anni, sono diventati dei grandi artisti. In queste ore, così, per la Toffanin, è arrivata la notizia più bella.

Silvia Toffanin, debutto magico alla conduzione di This is me

Se Verissimo è ormai una certezza di Mediaset che ha deciso di trasmetterlo nel weekend portando a casa ascolti importanti, This is me rappresentava una scommessa che, però, Piersilvio Berlusconi e la sua squadra hanno vinto dopo la messa in onda della prima puntata.

La prima puntata di This is me è stata, infatti, seguita da 3.213.000 spettatori con uno share del 22.24%. Ascolti importantissimi per il format che Maria De Filippi ha ideato per omaggiare i suoi artisti. In tanti anni di Amici, infatti, sono molti i cantanti e i ballerini che hanno cominciato la carriera nella scuola di Amici che ha cambiato la vita a quelli che, oggi, sono alcuni degli artisti più importanti del panorama italiana.

Nel corso della prima puntata, ai microfoni di Silvia Toffanin, con immagini di repertorio, aneddoti, ricordi e racconti inediti, si sono raccontati Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, Irama, Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Stash e Serena Carella fino ad arrivare agli allievi delle ultime edizioni ovvero Mida, Petit, Marisol e Isobel. Quello degli ex allievi di Amici è stato un racconto emozionante che è stato raccontato magistralmente da Silvia Toffanin che ha superato a pieni voti la prova della prima serata.

Da anni protagonista del pomeriggio di canale 5, dunque, la compagna di Piersilvio Berlusconi ha dimostrato ampiamente di riuscire a condurre anche uno show in prima serata e chissà se, nella prossima stagione televisiva, riuscirà ad ottenere ancora più spazio.