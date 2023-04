Roma Capitale a Vinitaly. Presentato olio Roma IGP

Trasferta veronese per Roma Capitale che partecipa a Vinitaly, la storica manifestazione che promuove nel mondo la produzione vitivinicola nazionale. Oggi il focus è sull’olio, l’olio di Roma IGP, dunque l’olio della Capitale: “una delle produzioni”, ha detto l’assessora Sabrina Alfonsi (Agricotura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti) presente allo stand romano-laziale, “che meglio rappresentano la vocazione agricola della nostra città e della Regione Lazio nel suo complesso”. L’iniziativa “per la promozione dell’olio di alta qualità del territorio romano e della Città Metropolitana di Roma” è targata Coldiretti e Agro Camera Roma e Lazio. Si punta così, prosegue Alfonsi, alla “valorizzazione dell’intero comparto dell”olio attraverso un prodotto specifico di valore, l’olio Roma IGP, e un marchio con grandi capacità evocative di livello internazionale, grazie al brand Roma”.

“E’ soltanto una delle tante attività che abbiamo portato avanti in questi mesi di lavoro con Coldiretti”, afferma l’Assessora. “Abbiamo qualificato la nostra presenza grazie ad eccellenze del nostro territorio, penso per esempio al lavoro fatto nel municipio IX con l’esperienza dei prodotti a marchio di denominazione municipale”.

Tra gli altri eventi al padiglione laziale, segnala Alfonsi, “lo show cooking di Marco Morello del Collettivo Gastronomico Testaccio, che ha proposto una splendida variante della ‘vignarola’, un piatto povero tipico della tradizione contadina laziale. E a seguire, nello spazio Arsial del padiglione – che ospita 63 aziende produttrici del territorio – si è tenuto l’incontro con i buyers internazionali per promuovere la qualità dei prodotti del Consorzio Doc Roma; consorzio che raduna circa 80 aziende vitivinicole del territorio di Roma e della Città Metropolitana ed è presente a Vinitaly con 33 produttori”.

“L’agricoltura, il vino, i prodotti di eccellenza della nostra enogastronomia”, ha concluso Alfonsi, “possono essere un eccellente motore di sviluppo non solo per Roma ma per l’intero territorio del Lazio”. E la promozione di Roma, preannuncia da ultimo l’Assessora, non terminerà con la presenza a Verona. “Nei prossimi mesi molti sono gli appuntamenti che stiamo mettendo in campo, sia in città che fuori. La novità di quest’anno sarà la presenza a giugno allo Slow Fish di Genova , dove metteremo in evidenza un altro settore importante dell’economia della nostra città, la pesca e i nostri pescatori. Mentre dopo l’estate sarà la volta del settore lattiero-caseario alla fiera del cheese in programma a Bra. Roma vuole tornare tra i protagonisti anche nel settore dell’agricoltura e dell’enogastronomia di qualità”.