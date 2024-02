Roma-Cagliari 4-0, Pellegrini, Dybala (doppietta) e Huijsen regalano i 3 punti ai giallorossi

Nella ventitreesima giornata di campionato di Serie A allo Stadio Olimpico la Roma batte il Cagliari 4-0 e si porta al quinto posto in classifica ad una sola lunghezza dal quarto posto dell’Atalanza, che vanta, però, una partita in meno, A decidere il match Pellegrini al primo minuti di gioco, poi Dybala con una doppietta e Huijsen.

Prima del fischio di inizio lo stadio Olimpico ricorda Giacomo Losi scomparso ieri. Alla lettura delle formazioni ovazione per Daniele De Rossi e Claudio Ranieri.

Inizia il match con la Roma subito in vantaggio. Nella sua prima azione di gioco Lorenzo Pellegrini sfutta al meglio l’angolo battuto da El Shaarawy e con un tiro in porta la infila alle spalle di Scuffet: 1-0.

La squadra di D Rossi non si ferma e all’8′ si porta di nuovo in attacco con Angelino che dalla sinistra trova Cristante: Il destro del 4 giallorosso però si ferma sul palo, Passano 6′ minuti e ci prova anche El Shaarawy che di destro sfrutta il cross di Cristante ma non trova la porta.

La Roma continua ad attaccare e al 22′ trova il raddoppio con Paulo Dybala che sfrutta un ottimo passaggio filtrante di El Shaarawy per tirare in porta e siglare la rete del raddoppio: 2-0

Al 36’grande schema giallorosso da calcio d’angolo con Angelino che serve Pellegrini che trova subito Dybala: l’argentino tira in porta a giro ma la palla esce fuori di poco. I giallorossi non si fermano e continuano ad attaccare trovando il terzo gol con Lukaku ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 44′ reazione sarda con Lapadula che in area di rigore si scontra con Llorente e cade a terra. L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. Dopo il colloquio con la Var, però, Marcenaro cambia idea e fischia punizione per i giallorossi. Dopo tre minuti di recupero, finisce la prima frazione di gioco.

Inizia il secondo tempo ed è subito 3-0 per i giallorossi con Paulo Dybala che realizzza su calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Petagna sul colpo di testa di Cristante. Al 54′ buona azione dalla sinistra di Angelino che serve Dybala. Il tiro della Joya è però murato da Mina. Dopo un solo minuto arrivano tre sostituzioni per i giallorossi: dentro Huijsen, Zalewski e Bove per Llorente, El Shaarawy e Pellegrini.Al 58′ è il turno anche di Kirstensen che prende il posto del neoacquisto Angelino. La Roma continua ad attaccare, Pellegrini crossa in area, Huijsen non perdona: 4-0.

Ancora Roma: corner di Paredes per Dybala che di mancino schiaccia ma non trova la porta. Due minuti più tardi grande giocata di Zalewski dalla sinistra, cross perfetto per Lukaku che di mancino spara però alto. De Rossi cambia ancora e al 72′ sostituisce Dybala, che esce tra gli applausi, con Baldanzi. Al 78′ azione solitaria di Lukaku in area che sposta il pallone sul sinistro e cerca il primo palo. Scuffet salva e mette in angolo. Dopo 2 minuti di recupero, l’arbitro Marcenaro fischia la fine del match.

Roma-Cagliari