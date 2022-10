Roma: appartamento in fiamme in via Fuscaldo, studente salvato da carabinieri

Non avendo altra via di scampo è uscito sul balcone e ha urlato per chiedere aiuto. Così, uno studente 29enne, questa mattina alle 4, svegliandosi con la cucina in fiamme, ha attirato l’attenzione dei carabinieri che per sua fortuna stavano pattugliando la zona di via Fuscaldo a Roma. I militari, quindi, sono accorsi e, nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno forzato il portone d’ingresso dell’appartamento riuscendo a portare in salvo il giovane. Le fiamme erano divampate nella cucina a causa, probabilmente, del corto circuito di un elettrodomestico. L’intervento dei pompieri è servito ad evitare che il rogo si propagasse alle altre stanze. Il giovane è stato medicato sul posto dagli operatori del 118.

