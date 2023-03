Roma: alle 00:50 incendio in via Antonio Tadini 80 Alle ore 00:50 circa di questa notte, la squadra VVF 4/A del distaccamento La Pisana, è intervenuta in Via Antonio Tadini,80 per incendio appartamento al piano terra.

Le fiamme hanno interessato una parte della cucina, una donna è stata estratta e affidata ai sanitari in buone condizioni.

Non ci sono stati danni strutturali.

Polizia e 118 sul posto per quanto di loro competenza

