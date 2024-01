Roma, aggredisce una donna a sediate e morde i poliziotti

(Adnkronos) – Ha colpito con lo schienale di una sedia in legno una 50enne che stava aspettando il bus in piazza dei Cinquecento a Roma la notte scorsa alle 4.30. L'uomo, un nigeriano regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è stato fermato poco dopo dagli del commissariato Viminale. La donna è stata trasportata in ospedale dove è stata operata alla tibia e ha avuto una prognosi di 40 giorni. Il nigeriano fermato durante il trasporto all'ufficio immigrazione ha spaccato il finestrino e preso a calci, pugni e morsi i poliziotti. E' stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. Per domani mattina è prevista la direttissima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

