Roma, 25mila euro come regalo di San Valentino con la lotteria degli scontrini

La giovane donna che si è presentata all’Ufficio Monopoli per il Lazio il giorno di San Valentino ha avuto un regalo d’eccezione: non l’importo dello scontrino, come aveva erroneamente immaginato in un primo momento, bensì 25mila euro! E dire che, all’arrivo della raccomandata, aveva addirittura temuto la notifica di una multa da pagare…

“Mio marito stamani mi ha regalato una rosa per celebrare la festa degli innamorati, ma il più bel regalo glielo farò io quando gli rivelerò l’importo del premio” ha esclamato la vincitrice, grata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per tutto ciò che potrà fare in futuro per i due figlioletti di 4 e 7 anni. Il riversamento della vincita avverrà, una volta perfezionata la procedura, su autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia.

