Roma, 14enne ucciso a Monte Compatri: arrestato un 26enne

(Adnkronos) – Una quarta persona è stata arrestata per l'omicidio di Ivan Alexandru, il 14enne ucciso alla stazione della metro Pantano, a Monte Compatri, alla periferia di Roma. Si tratta del 26enne Massimo Komarov, detto Janko, localizzato nella zona della Borghesiana. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati hanno eseguito il fermo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

