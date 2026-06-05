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Roland Garros, oggi Zverev-Mensik – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) – È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, con il vincente che se la vedrà in finale con uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar, mentre Mensik ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca. 

 

Il vincente della sfida affronterà in finale uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. 

 

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