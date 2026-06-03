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Roland Garros, oggi Berrettini-Arnaldi ai quarti – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Derby azzurro nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, Matteo Berrettini sfida Matteo Arnaldi – in diretta tv e streaming – per un posto in semifinale nello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo, mentre Arnaldi ha superato Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe. Il match inizierà alle 20:15. 

Dove vedere Berrettini-Arnaldi? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

 

Chi vince affronterà in semifinale Flavio Cobolli, che nel pomeriggio ha battuto Auger-Aliassime nell’altro quarto di finale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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