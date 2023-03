Rocca Priora: “È tutto senza senso” il 12 marzo al Teatro Le Fontanacce

Domenica 12 marzo, alle ore 17.30, al Teatro Comunale Le Fontanacce di Rocca Priora, in provincia di Roma, Direzione artistica di Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo, andrà in scena il quinto spettacolo della stagione 2023 “È tutto senza senso” di e con Andrea e Simone (Andrea D’Andreagiovanni e Simone Gallo)

È tutto senza senso

Vi vogliamo svelare un segreto: in questo momento nel mondo stanno succedendo tantissime cose senza senso. Anche in questo momento. Anche in questo… Ecco, anche in quest’altro. Vabbè ci siamo capiti. Abbiamo visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Esistono ristoranti giapponesi gestiti da cinesi, ma perché? Internet è piena di notizie vere ma talmente assurde che superano la fantasia, e di molto anche. Nei matrimoni sparsi per il mondo ci sono usi e costumi talmente senza senso che ti viene voglia di rimanere single a vita. Gli animali durante la stagione degli amori hanno dei comportamenti che superano qualsiasi perversione del più depravato dei depravati. Tutti questi argomenti così diversi da loro hanno in comune un unico denominatore: non hanno senso. Così anche noi abbiamo deciso di fare una cosa senza senso. Uno spettacolo. Un mix fra satira, cabaret e stand up comedy. Tutto senza un senso ben preciso… o magari questo spettacolo ha senso fra tutte le cose senza senso che stanno accadendo nel mondo.

Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Teatro Comunale Le Fontanacce – Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora

Biglietto unico: 15 euro

Biglietto Biblio+: 12 euro

Ridotto fino a 14 anni: 8 euro

Per info e prenotazioni: Tel. 3489294368 teatrolefontanacce@libero.it

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet