Robotaxi Hyundai Ioniq 5: saranno prodotti a Singapore

(Adnkronos) – I Robotaxi Hyundai Ioniq 5 saranno prodotti nello stabilimento Hyundai Motor Group Innovation Center di Singapore (HMGICS).

Il Robotaxi Hyundai Ioniq 5 sarà uno dei primi veicoli autonomi di livello 4 SAE a essere certificato secondo gli standard federali statunitensi di sicurezza dei veicoli a motori. Secondo il Presidente e CEO di Motional, Karl Lagnemma, la certificazione testimonia l’accuratezza dello sviluppo e collaudo del veicolo nonché la sua affidabilità, HMGICS combina l’automazione avanzata con il monitoraggio e la valutazione dei dati in tempo reale per superare i limiti di ciò che è possibile produrre, l’impianto di Singapore è dotato di avanzate funzioni per supportare la guida autonoma, tra cui strutture di prova e un centro di calibrazione. I tecnici Hyundai presso l’Autonomous Vehicle Integration Center svolgeranno attività delicate di diagnostica, sviluppando software specifici, calibrazione e convalida per garantire che i robotizzi Ioniq 5 siano sempre sicuri e soddisfino le specifiche più rigorose. Una flotta iniziale di Robotaxi Ioniq 5 ha recentemente completato una serie di valutazioni per dimostrarne qualità, prestazioni e maturità progettuale della tecnologia di guida autonoma, le prime unità sono già arrivate nello stabilimento di Motional negli Stati Uniti, la produzione commerciale è già iniziata. Il CEO di HMGICS, Hong Bum Jung, ha dichiarato: “HMGICS è il primo hub di innovazione globale di Hyundai Motor Group e un banco di prova globale per la mobilità del futuro. La nostra missione è rivoluzionare la catena del valore della mobilità sviluppando e producendo forme avanzate e diversificate di soluzioni di mobilità. Con l'avvio della produzione del Robotaxi IONIQ 5 in collaborazione con Motional, ci impegniamo in un percorso continuo di innovazione, con l'obiettivo di guidare il cambiamento di paradigma nel futuro della mobilità”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...