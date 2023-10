“Rivoluzione digitale”: il nuovo singolo di Cortellino

Da venerdì 27 ottobre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Rivoluzione digitale” (LaPOP), il nuovo singolo di Cortellino, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 ottobre.

“Rivoluzione digitale” è un brano nato da una riflessione sul futuro e il nostro rapporto con la tecnologia. Durante la sua composizione, l’artista ha creato un intrigante parallelismo tra epoche diverse, mettendo in evidenza i cambiamenti di paradigma. Cortellino ha ricreato un sound che richiamasse gli anni ’60 per creare un’atmosfera surreale, come quando da bambino ascoltava i dischi della nonna sul giradischi e gustava i suoi biscotti fatti in casa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Siamo immersi, coinvolti, e viviamo tutti in una rivoluzione digitale: mi sono fermato a riflettere sul valore del tempo e della tecnologia, così ne ho fatto una canzone che parla di tecnologia con il retrogusto di tempi passati”.

Ascolta ora il brano https://lapop.lnk.to/rivoluzionedigitale

Il videoclip di “Rivoluzione Digitale” è stato totalmente elaborato dall’intelligenza artificiale; l’artista ha voluto provare questa tecnologia applicandola alla creatività.

“Sono molto contento del risultato che è stato ottenuto sottoponendo il testo del brano all’AI e facendole elaborare uno storyboard, sulla base del quale abbiamo fatto generare ed animare immagini originali, sempre a cura dell’AI. La canzone è l’unico pezzo del puzzle che non è stato generato artificialmente: il concetto portante dell’esperimento era usare l’AI in funzione della creatività, facendo svolgere i ruoli di sceneggiatore regista, disegnatore e direttore della fotografia a questa impalpabile essenza tecnologica chiamata intelligenza artificiale, di cui abbiamo ancora molto da scoprire. Mi piace provare a tracciare nuovi sentieri creativi e sono stato stimolato dalle novità tecnologiche sempre in funzione della creatività”, commenta Cortellino.

Guarda qui il video su YouTube: https://youtu.be/uQEAPG9_WGM

Biografia

Enrico Cortellino è un cantautore di Trieste. Dopo 10 anni di carriera musicale sotto lo pseudonimo di Cortex, nel 2018 Enrico intraprende un nuovo percorso musicale, più maturo e introspettivo, sotto il nome Cortellino. Inaugura questo nuovo progetto nell’ottobre dello stesso anno col singolo “140 km/h”, cover di Ivan Graziani, e relativo videoclip casting Nikita Pelizon. Il brano, assieme ai successivi singoli “Usami”, “Cuore Logico” e “Solo quando sbaglio” (presentato in anteprima su Rolling Stone Italia), anticipa l’album “Solo quando sbaglio” (LaPOP 2019), seguito in estate dal #soloquandosbaglioTOUR. Nel 2020 escono poi: “Un sorriso” feat. Yane; “Elettra” e “Un discorso da coniglio”. Il 2021 è segnato dall’uscita del singolo “Il pensiero da nulla fugge”, dalla collaborazione col producer Glitch, autore del rework in chiave dance di alcuni classici del cantautore e dall’uscita della cover de “La stagione dell’amore” di Battiato, mentre nel gennaio del 2022 escono la cover dello storico brano di Lucio Dalla “Caruso” e i singoli: “Non ho bisogno di niente”, “Lento” e “Mente libera”.

