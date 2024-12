Ritorno di fiamma per la coppia più amata di Uomini e Donne? Ecco la verità

La coppia di Uomini e Donne è tornata ufficialmente insieme? Dopo i vari rumors, spunta tutta la verità sull’ex protagonisti del programma.

I protagonisti di Uomini e Donne, sia della stagione in corso che delle edizioni precedenti, non smettono di regalare emozioni. In attesa di scoprire chi sceglieranno i tronisti Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, continuano a far rumore le scelte sentimentali delle coppie che si sono formate negli anni scorsi.

Mentre Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno coronato il loro amore, nato proprio nel programma di Maria De Filippi, con il matrimonio, c’è un’altra coppia che, dopo essersi detta addio, potrebbe essere tornata insieme. Sul web, sono tanti i rumors in merito ma, finora, non c’era mai stata alcuna conferma. A rompere il silenzio, però, è stata la componente femminile della coppia.

Uomini e Donne: cosa sta accadendo tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne si è formata la coppia di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian che, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio del programma di Maria De Filippi, hanno vissuto mesi intensi e ricchi d’amore. Improvvisamente, però, qualcosa si è rotto al punto da essersi lasciati. Dopo l’annuncio della rottura, Brando è stato avvistato più volte a Napoli facendo sognare i fan che continuano a sognare un ritorno di fiamma, ma cosa c’è di vero?

A raccontare qualcosa in più è stata Raffaella rispondendo alla curiosità dei fan: “Le mie dinamiche personali riguardanti la mia relazione sono mie, io ho la coscienza apposto. Io e Brando ci sentiamo, l’ho supportato quando è stato male, e stiamo cercando di capire la situazione, che è molto delicata già da prima che io scrivessi il comunicato. Non vogliamo prendere le cose alla leggera, potrei essere furba e parlare subito della mia situazione mettendo a tacere tutte le dicerie, ne sono state dette di ogni. Sono passata io per la carnefice, ma non c’è né una vittima né un carnefice, ci sono due persone che hanno litigato […] Io so tutto però resto zitta, non ho bisogno né di infangare o mettere in cattiva luce”.

Il sentimento che ha unito Brando e Raffaella è stato molto forte e, probabilmente, lo è ancora. La distanza, forse, ha contribuito ad allontanare Brando e Raffaella che, dopo la rottura, hanno protetto quello che è sempre stato il loro rapporto e chissà che un giorno non possano tornare effettivamente insieme.