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Rischio salmonella, ritirato lotto di uova Selex

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un lotto di uova Selex è stato richiamato per il rischio di salmonella sul guscio. A quanto si legge sul richiamo si tratta di uova medie di allevamento a terra (categoria A), vendute in confezioni di cartone da 6 pezzi.  

 

 

Si tratta del lotto numero H 10813. Il produttore è Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS nel Ferrarese. “Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita” si legge nel richiamo.  

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