Rider: Mattia (Pd), dolore per vittima a Roma. Si attui legge Gig Economy

“Dolore e rabbia per la morte del rider a Roma dopo essere stato investito dalla sua stessa auto. Un episodio drammatico, che, ironia della sorte, è avvenuto poche ore prima dell’ok storico all’accordo Ue sulla direttiva per la tutela dei fattorini digitali. Ci auguriamo che il Lazio, dopo aver dato il buon esempio nel 2018 per essere stata la prima Regione d’Italia ad approvare una legge per la tutela dei lavoratori della Gig Economy, i cosiddetti ‘rider’ appunto, prosegua nel potenziamento delle misure contenute nel provvedimento (quali contrasto di infortuni e malattia, assicurazione obbligatoria a carico delle aziende, indennità in caso di particolari condizioni meteo e lavoro notturno), anche in ragione del nuovo indirizzo espresso in sede europea in favore della tutela di questi lavoratori e di questa nuova vittima che ci ricorda quanto sia altrettanto importante investire in generale in salute e sicurezza sul lavoro; settori per i quali la Giunta Rocca ha invece azzerato i fondi nell’ultimo bilancio regionale”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.