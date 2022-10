Riano, controlli antidroga dei carabinieri: 2 arresti

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri di Riano hanno eseguito due arresti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a carico di un 50enne e un 53enne.



Nell’ottica di contenere un fenomeno criminale particolarmente presente nei Comuni che si sviluppano lungo la via Flaminia, i Carabinieri di Riano hanno organizzato una serie di servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti a livello locale, unendo ai controlli su strada, mirati servizi di osservazione che hanno portato a un primo arresto nel pomeriggio di sabato, quando i militari hanno fermato a bordo del proprio ciclomotore il cinquantenne; quest’ultimo aveva nel marsupio due coltelli a serramanico, per il cui porto illecito è stato denunciato, e nel vano sotto sella un pacchetto di sigarette con all’interno un involucro in cellophane contenente circa 11 gr. di cocaina, mentre presso la sua abitazione è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione.



Il secondo arresto operato dai Carabinieri di Riano ha riguardato invece un cinquantatreenne fermato ieri nei pressi del proprio domicilio, il quale occultava nel portafoglio una serie di appunti verosimilmente riconducibili al traffico illecito di sostanze stupefacenti, motivo per cui la perquisizione è stata estesa presso l’abitazione dell’uomo, portando al rinvenimento di 30 gr. ca. di cocaina e 35 gr. ca. di mannite, sostanza da taglio utilizzata per il confezionamento delle dosi.



Entrambi gli arrestati sono stati posti ai domiciliari su ordine dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, innanzi a cui dovranno comparire per rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

