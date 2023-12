“Respirare”: il nuovo singolo di Malakiia

Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Respirare” (LaPOP), il nuovo singolo di Malakiia già disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 novembre.

“Respirare” è un brano caratterizzato da un testo profondo. Il titolo di questa canzone è la chiave del concetto. Respirare è ciò che ci permette di avere la consapevolezza di essere vivi. “Il respiro che ti tiene in vita” è la frase che riassume il concetto dietro al singolo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Quello che ho riportato in questo testo è stato qualcosa di davvero profondo. A volte quando sei in giro, non fai altro che guardare le cose e ritrovarle in altre, quando sei da solo con te. Quando siamo soli, a volte sembra tutto più difficile: respirare è stata una liberazione per me, buttarmi tutto il passato alle spalle senza nessuna paura. C’è stato un momento in cui ho davvero avuto paura, ma le paure purtroppo non siamo noi a controllarle, vengono spontanee. Anche stavolta mi sono rialzata, è questo il bello di sentire la musica, di crearla, ci permette di esprimerci senza filtri: “dentro le notti dove sei da solo con te, quando non trovi un perché, e non riesci a respirare”».

Ascolta ora il brano https://lapop.lnk.to/respirare

Per il videoclip di “Respirare”, Malakiia ha scelto un visual a cura di Vivo Rec Film. Nella clip, i colori assumono il ruolo di protagonisti insieme all’artista, il tutto girato sulla terrazza di un palazzo completamente vuota e asettica: due teli e un outfit dedicato, i cui colori riflettono accuratamente il mood del brano.

In “Respirare”, il colore che definisce l’atmosfera del pezzo è un rosso spento. Questo visual rappresenta il quarto capitolo di una raccolta ispirata ai colori, dopo “Sole d’inverno”, “Occhi come il mare” e “Saudade”. Alla realizzazione hanno collaborato Maicol Malizia (organizzazione, produzione, shooting), Adrian Scerbina (fotografia e montaggio) ed Erika Poltronieri (make-up).

Guarda qui il video su YouTube: https://youtu.be/VCRYQ-2QROE

Biografia

Francesca Fucci, in arte Malakiia, è nata il 26 novembre 1996 in un piccolo paese in provincia di Avellino.

Fin dalla tenera età inizia a prendere le sue prime lezioni di canto, passione che porterà avanti col passare del tempo. A poco a poco, inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione elettronica e impara a suonare più strumenti. Questa combinazione permette all’artista di crescere sia a livello musicale che nella vita personale. All’età di 22 anni decide di fare le valige e partire, sceglie come meta l’Emilia-Romagna, perché ha sempre amato questo posto. Si stabilisce a Ferrara, dove inizia ad aprirsi verso nuove sperimentazioni e a scoprire nuovi suoni, nuovi mondi, nuove persone che finalmente al lato “elettronico” del panorama musicale italiano. “Malakiia è un mesh up di musica italiana R&B influenzata dal mondo Neo Soul ed elettronico, un nuovo genere che si sta creando nel mio mondo, non saprei descriverlo ma solo suonarlo” afferma l’artista. Da sempre è alla ricerca della perfezione, di un suo modo di essere, della sua musica, e di uno stile che rappresenti tutto quello che vive e crea giorno per giorno. Al momento sta lavorando all’uscita del suo primo EP ufficiale con LaPOP.

Dopo “Sole d’inverno”, “Occhi come il mare” e “Saudade”, “Respirare” è il nuovo singolo di Malakiia disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 novembre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 1° dicembre.

