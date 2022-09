Renzi, se c’è un governo Meloni io voto contro

Ecco cosa ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il libro “Il Mostro”, a Ischia. “Se c’è un governo Meloni io voto contro, se c’è Draghi voto a favore. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra e parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi di contro ci ha messo dentro la Flat tax al 15 per cento e pure le dentiere gratis e il catalogo di Postalmarket. Letta sta facendo di tutto per perdere, una parte di elettorato del Pd non li voterà scegliendo il Terzo polo: se facciamo più del 10 per cento saremo decisivi per il governo del Paese. Intanto io ho mandato un messaggio alla Meloni: guarda Giorgia, non so se vinci, ma sappi che ogni due anni faccio cadere un governo”.

