Renzi contro Bruno Vespa: “Smaccata violazione della par condicio, non è servizio pubblico”

(Adnkronos) – Matteo Renzi va all'attacco di Bruno Vespa colpevole, secondo il leader di Iv, di aver violato la par condicio ospitando Giorgia Meloni ed Elly Schlein nello speciale di 'Porta a Porta' andato in onda ieri in prima serata. "Ieri Rai1 con Bruno Vespa ha scelto di regalare alla coppia Meloni Schlein una incredibile e assurda visibilità in prima serata ai danni degli altri schieramenti" scrive Renzi su Twitter che attacca: "Mai si era violata la par condicio in modo così smaccato. La percentuale di ascolto è stata semplicemente imbarazzante. Questo non è servizio pubblico. E in viale Mazzini qualcuno dovrà prima o poi rispondere di questo modo di procedere che causa un danno alle casse e alla credibilità dell’azienda". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

