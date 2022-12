“Apprendiamo con un certo sconcerto dalla stampa che la giunta di Nicola Zingaretti si starebbe apprestando a formalizzare alcune nomine importanti, inerenti i vertici apicali di alcuni Consigli di Gestione degli Ambiti Territoriali dei Rifiuti”. Lo dichiara Massimo Ferrarini, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Metropolitano di Roma.

“Se ciò fosse confermato, ci troveremmo innanzi all’ultimo tentativo, fuori tempo massimo, di sostituire alla programmazione di interventi per la risoluzione dei problemi, una pervicace operazione di potere, tesa a soddisfare gli appetiti dell’apparato politico di un Partito Democratico che, in questi lunghi anni di governo regionale non ha saputo fare scelte politiche chiare su molti dossier, penalizzando territori e cittadini. Denunceremo in ogni sede un tale atteggiamento, posto in essere in spregio ad ogni rispettoso comportamento democratico a poche settimane dal voto. Anche per questo siamo convinti che i cittadini del Lazio e della Provincia di Roma sapranno come aprire un capitolo nuovo per l’istituzione regionale”. Ha concluso Ferrarini.

