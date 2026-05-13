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Rebuild 2026, Panarari (Unimore): “L’abitare è al centro delle nuove relazioni sociali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Un evento come Rebuild è particolarmente stimolante e interessante, soprattutto per chi, come me, viene dall’accademia e dal mondo della ricerca. È un modo di entrare all’interno dei processi economici, le relazioni dirette tra gli attori della nostra società in un settore fondamentale come quello dell’abitare, del costruire e dunque anche del dare vita a relazioni sociali attraverso il tessuto abitativo e quella fondamentale dimensione del legame sociale che è trovare case e luoghi abitabili per le persone”. E’ quanto affermato da Massimiliano Panarari, professore presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in occasione della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn). 

“Il mio intervento, nel corso di queste giornate, è stato caratterizzato da un tentativo di sviluppare riflessioni sociologiche rispetto all’abitare, alla casa, ai nuovi bisogni e alle domande sociali che la caratterizzano”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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