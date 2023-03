“Re Denaro” è il nuovo singolo di Giovanna Turi

Da venerdì 17 marzo 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “RE DENARO”, il nuovo singolo di GIOVANNA TURI.

Il brano “Re denaro” descrive una visione globale dell’essere umano. Il mondo moderno si muove in direzioni sempre più lontane da ciò che “è” l’umanità. Ossessionato dall’idea di avere di più, sempre di più. Il problema nasce nel momento in cui il denaro passa da mezzo a fine. Esiste la possibilità di cambiare per liberare “un mondo che sta continuando a sbagliare”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il messaggio che voglio mandare a chiunque ascolti la mia canzone è di non farsi abbagliare da tutto ciò che luccica ma di seguire la vera luce che è tutto ciò che l’uomo ha sottovalutato e messo da parte finora. Sveglia! Siamo ancora in tempo!!!”.

Nel videoclip di “Re denaro” la cantautrice rappresenta una donna libera in un mondo distrutto, dominato dalla società dell’eccesso dove tutto è cambiato ma nulla è diverso. Nella clip si presenta come una donna che da sempre si ribella, che protesta contro qualcuno o qualcosa che non vuole capire, per attirare l’attenzione di chi non ci ascolta, di chi fa finta di non vederci, di chi ci ignora. Una donna che ha l’occasione preziosa di lanciare un segnale.

Biografia

Giovanna Turi “La Fenice di Bologna” è la cantautrice dei temi sociali, diventata nel 2019 con le sue canzoni il simbolo dell’emancipazione femminile denunciando la violenza contro le donne e contro l’omofobia con i brani: “Solo una donna” e “Un amore non è mai uguale”. Nel 2017 si esibisce al Memo Club di Milano fortemente voluta dal direttore artistico di Radio Italia e Radio Italia Tv ed è finalista della prima edizione del festival Bologna Musica d’autore ideato da Fonoprint. Nel 2018 esce in tutti i digital stores il suo primo l’EP autoprodotto “Viaggio Splendido”. Partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 con l’etichetta milanese Red Fish di Elio Cipri. Nel 2020 pubblica “Cosa provi per me” e “Un amore non è mai uguale”. A settembre 2021 esce il suo primo album in studio intitolato “SUICIDIO IN DIRETTA” anticipato dal singolo “Cosa non si fa”. Nel 2022 ritorna con il singolo LA VITA è PAZZESCA.

