Re Carlo, ora sono tutti contro di lui: terribile scoperta dopo anni

Dopo la grande vicinanza emotiva dimostrata dai suoi sudditi dopo l’annuncio del cancro, Re Carlo è stato riempito di insulti. Ma perché?

Tempi davvero difficili per la Famiglia Reale. Soprattutto per Re Carlo. Il Re sta ffrontando con coraggio la battaglia contro il cancro (si presume alla prostata) e nel frattempo deve sopportare anche il peso di altre “sfortune” non di poco conto. La sua dolce metà Camilla infatti, si sta ancora riprendendo da una brutta infezione toracica, che le ha impedito di stargli accanto durante gli ultimi eventi di rappresentanza. Per non parlare dei guai con il fratello Andrea e la guerra interna alla Famiglia per allontanarlo dal Regno.

Come se ciò non bastasse, nelle ultime ore il Re è stato sommerso di insulti e disprezzo da parte di un gran numero di inglesi. Il motivo riguarda la celebrazione della sua incoronazione, risalente al 2023. Ruguardo al quel particolare evento è emerso un dettaglio finora nascosto che non ha potuto non scatenare l’ira della popolazione.

Re Carlo, spunta il clamoroso dettaglio sull’incoronazione che lascia senza fiato

Stando a quanto riportato da tutti i principali quotidiani inglesi, per la celebrazione dell’incoronazione di Re Carlo sarebbe stata spesa una cifra davvero incredibile del denaro pubblico. Sembra che questa cifra vada dai 100 ai 250 milioni di sterline. Una spesa enorme che ha gravato sulle spalle dei contribuenti già schiacciati dalla terribile inflazione che ha colpito gli UK dopo la Brexit.

Ma per cosa sono stati spesi questi soldi? Si legge sul The Guardian: “Il costo per la sorveglianza della cerimonia è stato di 21,7 milioni di sterline. A cui si aggiungono altri 50,3 milioni di sterline di costi sostenuti dal Dipartimento per la cultura, i media e lo sport”. A tutto ciò va aggiunta la spesa per le forze di polizia e le spese sostenute dal Ministero della Difesa, dei vigili del fuoco e dei consigli locali.