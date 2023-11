Re Carlo compie 75 anni, tra famiglia ed eventi benefici

(Adnkronos) – Carlo III compie oggi 75 anni. Dopo i festeggiamenti di ieri nella sua casa di campagna di Highgrove, assieme a tanti volti famosi, ma anche gente comune della sua stessa età, un coro che ha intonato 'Hallelujah' di Leonard Cohen, una torta 'Vittoria' a tre strati di pan di Spagna tagliata sulle note di 'Happy Birthday' e tante fotografie, oggi sarà di nuovo festa per il sovrano britannico, con la famiglia riunita a Clarence House, a eccezione di Harry e Meghan, rimasti in America perché – non lo si è ben capito – non sono stati invitati o non hanno accettato l'invito. Ma mettendo subito da parte il nodo 'figlio ribelle', dal quale Carlo si aspetta comunque una telefonata per gli auguri, dal valore aggiunto di poter costituire oltretutto un segnale distensivo nei loro rapporti, nel giorno del suo compleanno il re intende annunciare – nel mezzo dei saluti con i cannoni a salve in tutto il Regno Unito e senza dimenticare, naturalmente, i 41 colpi sparati dalla Royal Horse Artillery della King's Troop dal Green Park di Londra, seguiti a distanza di un'ora da quelli dei 62 cannoni dalla Torre di Londra – un progetto per aiutare le persone che affrontano la povertà alimentare, recuperando il cibo avanzato da ristoranti e supermercati, per distribuirlo ai poveri. Cos'è il Coronation Food Project Il 'Coronation Food Project', questo il nome dell'iniziativa voluta dal re contro lo spreco alimentare, intende affrontare due problemi. Il primo è il numero crescente di persone che non possono comprarsi da mangiare, il secondo sono i milioni di tonnellate di alimenti inutilizzati che devono essere buttati via, a dispetto dei 14 milioni di persone che si trovano ad affrontare l’insicurezza alimentare nel Regno Unito. Il progetto inoltre mira a creare centri di distribuzione di cibo. Accompagnato dalla regina Camilla, Carlo visiterà un centro di distribuzione di alimenti in eccedenza fuori Londra, incontrando personale e volontari per conoscere i modi in cui i rifiuti alimentari possono essere utilizzati per i bisognosi. Sua maestà ospiterà inoltre un ricevimento a Buckingham Palace, che sarà incentrato sul lavoro di infermieri e ostetriche come parte delle celebrazioni dell''Nhs 75', il Servizio Sanitario Nazionale, che compie, anch'esso, 75 anni di vita. Tra gli ospiti, ci saranno circa 400 infermieri e ostetriche. Rappresentanti del National Health Service hanno preso parte anche alla festa di ieri a Highgrove, nel Gloucestershire. Tra i personaggi famosi presenti all'evento, c'erano lo chef Raymond Blanc, il conduttore del Repair Shop Jay Blades e il cantante Leee John del gruppo degli anni '80 'Imagination'. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

