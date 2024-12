Re Carlo, arriva la decisione per Natale: cambiamento epocale

Re Carlo avrebbe preso una decisione di ferro per questo Natale. Che pare sarà molto diverso da tutti gli altri, ecco perché.

Un altro Natale si sta avvicinando e la Royal Family inglese si sta preparando ad accoglierlo con grande entusiasmo. Non si tratta infatti solo di un’occasione per far festa tutti insieme. Con l’arrivo del Natale si avvicina anche la fine dell’anno, un anno che si è rivelato davvero terribile per i Reali. Non sono bastate le frecciate ricevute dal principe Harry, i reali hanno dovto affrontare anche due gravi malattie (il cancro di Kate e Carlo) e la polmonite della Regina Camilla.

Ma non solo. Negli ultimi giorni è anche trapelata la notizia bomba che il principe Andrea, fratello di Re Carlo, avrebbe intessuto stretti rapporti con una spia cinese. Una scoperta a dir poco raggelante non solo per la Royal Family. Insomma, un anno davvero da dimenticare e si spera che quello che verrà sarà più positivo per tutti loro. Nel frattempo, Carlo avrebbe preso una drastica decisione per Natale che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Re Carlo cambia tutto per Natale: la decisione senza precedenti

Come ha rivelato People, (che ha appreso la notizia dal tabloid inglese Hello!), il Re “sta cambiando la sede del tradizionale pranzo di Natale della famiglia reale e ospiterà l’evento a Buckingham Palace invece che al Castello di Windsor, come ha fatto negli ultimi due anni.”. Una scelta curiosa, che ha inevitabilmente stupito i fan.

In realtà, la decisione di Carlo di tenere il pranzo di ritrovo familiare a Buckingham Palace potrebbe essere motivata dal fatto che è proprio lì che sua madre, la Regina Elisabetta, usava tenere l’evento. La Regina infatti riuniva a Buckingham Palace circa 50 membri della Famiglia Reale per il pranzo, che si teneva circa una settimana prima del trasferimento a Sandringham per il Natale.

Insomma, la scelta di Carlo non sarebbe quindi che un tributo estremamente commovente alla madre, che lui ha amato moltissimo e alla quale è rimasto accanto fino agli ultimi istanti di vita. Per le feste di Natale vere e proprie, a ogni modo, tutta la famiglia reale si riunirà come al solito a Sandringham, lontano da occhi indiscreti.

Tutti i reali, infatti, hanno estremamente bisogno di ritirarsi almeno per qualche giorno dalla vita frenetica di Londra e leccarsi le ferite dopo un anno senz’altro molto difficile. Non si può far altro che augurare loro un 2025 migliore e più sereno…