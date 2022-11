Rassegna letteraria a Grottaferrata

A partire da venerdì 4 novembre e per tutto il mese la sala convegni di Palazzo Grutter si trasforma in salotto letterario con le presentazioni di sei libri in compagnia degli autori.

Penne dalla lunga esperienza e scrittori emergenti si alterneranno ogni fine settimana in uno dei palazzi storici più belli e significativi di Grottaferrata. Libri, arte e cultura animeranno così i pomeriggi novembrini in sei appuntamenti da non perdere, a ingresso gratuito per tutti.

“Una delle prime iniziative nate dal Patto per la lettura, al quale hanno già aderito in 26 tra associazioni, case editrici, librerie, scuole e privati cittadini di Grottaferrata – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo -. La Città del Libro torna ad ospitare importanti autori da dentro e fuori il nostro territorio, con l’obiettivo di rendere la rassegna letteraria un appuntamento culturale periodico, permanente e diffuso, che nei prossimi mesi porteremo anche negli altri luoghi della cultura di Grottaferrata e nella stagione estiva all’interno dei nostri parchi e giardini”.

La rassegna letteraria è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura di Grottaferrata in collaborazione con la Consulta della Cultura e la Libreria Adeia Ubik Grottaferrata.

𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀:

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

“𝐼𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜” 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟓 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

“𝑁𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑟𝑎. 𝐷𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑢 𝑅𝑜𝑚𝑎: 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎𝑛𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑜̀ 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑀𝑢𝑠𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖” 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐅𝐚𝐬𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐠𝐡𝐢𝐧𝐨

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟏 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

“𝐼𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒 𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐𝑒. 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑒 𝑠𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒” 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐭𝐨

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟐 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

“𝐿𝑎𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎. 𝑆𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 (𝑟𝑖)𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎” 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐢𝐳𝐳𝐨

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟖 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

“𝑆𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎. 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑡𝑎” 𝐝𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐟𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟗 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎

“𝑁𝑢𝑣𝑜𝑙𝑒, 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖” 𝐝𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐜𝐚

A Palazzo Grutter, Piazzetta Francesco Zacchi 20, Grottaferrata

