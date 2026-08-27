Ranucci, Esperia ‘pesca’ filmato del 2024: “Collegò la cattura di Messina Denaro al compleanno di Meloni”

(Adnkronos) – “Ve lo anticipo, quello che starete per vedere vi lascerà senza parole”. Così Gino Zavalani, direttore di Esperia, rilancia su Instagram un video del marzo 2024 in cui Sigfrido Ranucci, durante la presentazione del suo libro “La Scelta”, parla della cattura di Matteo Messina Denaro e delle dichiarazioni di Salvatore Baiardo.

Ranucci ricorda che Baiardo aveva anticipato a Massimo Giletti l’arresto di Messina Denaro e, a suo dire, aveva fornito anche indicazioni sulla tempistica. “Baiardo, voi lo ricorderete, ha detto a Giletti a un certo punto… ha anticipato l’arresto di Matteo Messina Denaro e ha anche anticipato delle parole che personalmente, conoscendo alcuni aspetti della storia, mi hanno colpito. Perché lui parla del fatto che verrà arrestato e, alla domanda di Giletti ‘quando?'” risponde che “ci sono date, al plurale, che parlano” e che “è un ‘regalino’ fatto al nuovo governo”.

“Questi due fatti che dice Baiardo in tempi non sospetti a me hanno acceso una luce. Perché poi quando verrà arrestato Matteo Messina Denaro? Verrà arrestato il 16 gennaio, cioè un giorno dopo l’arresto, 30 anni prima, di Riina. Ma il 16 gennaio voi sapete che data è? Non lo sapete? È il giorno del compleanno della Meloni. Allora, quando si parla di ‘regalino’ al governo… ma io questo l’ho detto in trasmissione, a me ha colpito questo aspetto, perché vuol dire tutto, forse non vuol dire niente, ma vuol dire tanto”.

Zavalani contesta quindi il riferimento alla data di nascita della premier: “Caro Ranucci, Giorgia Meloni è nata il 15 gennaio del 1977 e non il 16 gennaio. Già questa è una fake news”. E aggiunge: “Ci chiediamo come può un giornalista d’inchiesta, che come requisito base deve avere la credibilità e il dire le cose avendo delle prove, delle fonti certe, dare certe teorie in questa totale leggerezza, dicendo delle cose di una gravità inaudita e collegando la cattura di Matteo Messina Denaro al giorno di compleanno di Giorgia Meloni”. Infine, conclude: “Ci chiediamo: quanta credibilità rimane ancora a Sigfrido Ranucci?”.

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