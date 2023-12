Range Rover apre la lista d’attesa per la nuova versione full elettric

(Adnkronos) – Gli ingegneri hanno mirato a creare la Range Rover più silenziosa e raffinata di sempre grazie sia alla propulsione elettrica che un'esclusiva configurazione di cancellazione attiva del rumore stradale tramite un particolare design acustico interno ed esterno. La nuova Range Rover Electric offrirà prestazioni paragonabili all'ammiraglia Range Rover V8 e con le stesse capacità all-terrain sviluppate in-house. Si tratta di una prima fase nel percorso di elettrificazione del modern luxury che vedrà un programma globale di test fisici per garantire la robustezza del sistema di azionamento elettrico.

Geraldine Ingham, Managing Director Range Rover, ha dichiarato: "Fin dalla sua commercializzazione nel 2021, la Range Rover di ultima generazione è divenuta il nuovo punto di riferimento per desiderabilità. In tutto il mondo stiamo registrando i più alti livelli di domanda da parte dei clienti, di tutti i nostri 53 anni di storia."



"Grazie a questa storia di successo senza precedenti, continua Ingham, ora stiamo aprendo la lista d'attesa ufficiale, per offrire l'opportunità di essere tra i primi a effettuare un preordine per la Range Rover più attesa degli ultimi tempi." —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...