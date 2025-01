Rai, quasi fatta per il ritorno di Bonolis: per lui uno dei programmi di punta

In questo momento si parla molto del ritorno di Bonolis in Rai: per lui uno dei programmi di punta, ecco le ultime notizie

Il panorama televisivo italiano è in fermento per le ultime voci che vedono due dei volti più noti della TV nostrana, Paolo Bonolis e Stefano De Martino, al centro di possibili e significativi cambiamenti nelle loro carriere. Secondo quanto riportato da LaPresse, infatti, si sta delineando un vero e proprio scambio di casacche tra i due presentatori che potrebbe rimescolare le carte in tavola nel mondo dell’intrattenimento.

Paolo Bonolis, storico volto della televisione italiana con una carriera lunga oltre tre decenni, sembra essere sempre più vicino a un clamoroso ritorno in Rai. Questa mossa rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena considerando la sua lunga militanza in Mediaset e il recente “divorzio” dall’agenzia Arcobaleno Tre guidata da Lucio Presta. Il distacco da Presta è stato annunciato dallo stesso Bonolis con un messaggio che non ha mancato di suscitare ampio interesse mediatico, seguito da alcune frecciatine del manager verso Sonia Bruganelli, ex moglie del presentatore.

Ipotesi sul ritorno di Bonolis

Le speculazioni su questo possibile passaggio sono alimentate dalle recenti ospitate di Bonolis in programmi Rai come Tale e Quale Show dove ha ricoperto il ruolo di giudice speciale. Queste apparizioni hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulle intenzioni future del conduttore romano che potrebbe presto trovarsi alla guida di uno dei programmi di punta dell’emittente pubblica italiana.

LaPresse suggerisce che Affari Tuoi potrebbe essere il format destinato a Bonolis nel caso Stefano De Martino decidesse invece di accettare l’invito a tornare sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi a Mediaset. Quest’ultimo scenario vedrebbe De Martino riunirsi alla squadra della Fascino PGT, la società legata alla celebre conduttrice televisiva.

Tuttavia è doveroso sottolineare come queste informazioni rimangano al momento delle ipotesi non confermate ufficialmente dai diretti interessati o dalle emittenti coinvolte. In particolare per Stefano De Martino la situazione appare complessa dato il suo attuale contratto quadriennale con la Rai che lo vede protagonista indiscusso grazie agli ottimi ascolti ottenuti dai suoi programmi.

L’eventuale passaggio di Paolo Bonolis alla Rai rappresenterebbe senza dubbio una delle mosse più sorprendenti degli ultimi anni nel panorama televisivo italiano. Dopo tanti anni trascorsi tra le fila della concorrenza su Mediaset, il suo ritorno nell’emittente pubblica sarebbe accolto con grande entusiasmo sia dal pubblico sia dalla critica specializzata.

In attesa delle conferme ufficiali o delle smentite riguardanti questi spostamenti si può solo immaginare quale impatto avrebbero sulla programmazione futura delle due maggiori reti televisive italiane. Cambieranno davvero casacca questi due beniamini del pubblico italiano? Solo il tempo potrà svelarci l’esito finale di questa intricata vicenda televisiva che tiene tutti con il fiato sospeso.