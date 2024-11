Raffaella Scuotto dopo settimane rompe il silenzio su Brando e spiega tutto: “Non voglio mancare di rispetto ma…”

Raffaella ha decido di tornare a parlare di Brando e della sua situazione con lui, dopo settimane è intervenuta di nuovo e ha spiazzato tutti.

Cosa sta succedendo tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian? E’ la domanda che si pongono i tanti fan della coppia e che probabilmente hanno fatto anche a loro. Proprio per questo l’ex corteggiatrice – che è molto attiva sui social – ha deciso di rompere il silenzio sulla questione della separazione dell’ex tronista e raccontare cosa sta succedendo davvero.

Dopo l’annuncio della rottura che aveva fatto Raffaella, i due erano stati visti assieme ed entrambi avevano parlato sui social, spiegando che quando se la sarebbero sentita avrebbero raccontato cosa stava accadendo. Da quel momento però non è stato detto più nulla e solo adesso l’ex corteggiatrice è tornata a parlare di Brando, chiarendo ai suoi followers la situazione.

Raffaella Scuotto parla di nuovo di Brando, cosa ha detto

Raffaella Scuotto ha rotto il silenzio su Brando, l’ha fatto dopo aver ricevuto una serie di domande dai suoi followers che le chiedevano cosa stesse accadendo. Così ha sentito la necessità di scusarsi e spiegare per quale motivo fino a questo momento non ha detto nulla.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito che non se l’è sentita di parlare perché le cose sarebbero complicate: “Se non ho risposto da quando ho messo il comunicato è semplicemente perché le cose sono ancora tanto delicate. Tanto confuse più che altro. Io so come sta Brando e Brando sa come sto io“. Non ha specificato, dunque, cosa sarebbe accaduto tra di loro.

Poi ha chiarito che non vuole mancare di rispetto alle persone che da sempre hanno seguito lei e Brando, ma adesso lei ha bisogno di tempo e quando se la sentirà tornerà a parlare della sua relazione con Brando. Poche parole che non avrebbero soddisfatto la curiosità dei fan, anzi avrebbero aumentato ancora di più il mistero riguardo a quanto sarebbe accaduto tra Raffaella e l’ex tronista. Dalle sue parole, però, si comprenderebbe che al momento non stanno assieme e non si sa se tra di loro tornerà il sereno.

Tempo fa Brando era tornato a smentire le diverse voci che circolavano sul suo conto, minacciando anche azioni legali nei confronti di chi ha raccontato cose non vere sul suo conto. Aveva detto di tenere molto a Raffaella ma sulla loro situazione non aveva aggiunto altro. A quanto pare, dunque, bisognerà aspettare per sapere cosa sta succedendo davvero.