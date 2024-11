Raffaella e Brando, cosa sta succedendo. L’ex tronista torna a parlare: “Non ho sempre voglia di…”

Cosa è accaduto tra Raffaella e Brando? Dopo il viaggio dell’ex tronista a Napoli i due si sono allontanati: le parole di lui.

Quel viaggio a Napoli di Brando con tanto di foto alla stazione con Raffaella in atteggiamenti molto affettuosi aveva lasciato pensare che la coppia fosse tornata assieme. Ma a quanto pare a quel momento non ne sarebbero seguiti altri, perlomeno pubblicamente. Così i tanti fan della coppia si stanno domandando cosa sta accadendo e soprattutto se torneranno o meno assieme. Adesso l’ex tronista è tornato a parlare e ha spiegato come stanno le cose.

Raffaella dopo quelle immagini aveva chiarito che lei e Brando non avrebbero nulla da nascondere, sono due ragazzi giovani che al momento opportuno, quando se la sentiranno, racconteranno cosa è accaduto. Al momento, però, pare che non stiano assieme e le parole di Brando confermerebbero quest’ipotesi.

Brando e Raffaella sono tornati assieme? Le parole dell’ex tronista chiariscono la situazione

Sui rispettivi profili social dopo il viaggio a Napoli di Brando erano comparse diverse spiegazioni sull’accaduto, Raffaella in una delle sue storie aveva anche invitato i fan a non attaccare l’ex tronista in questa maniera. Adesso in tanti si stanno chiedendo cosa sia accaduto, visto che sembrava quasi che dopo quel comunicato della Scuotto, ci fosse stato un riavvicinamento.

E invece, a giudicare dalle rispettive pubblicazioni social, pare che entrambi stiano proseguendo con le loro vite, perlomeno adesso. Raffaella ad Halloween sembra che sia andata a ballare, mentre Brando ha preferito restare a casa e ha mostrato a tutti i followers che all’una di notte mangiava cereali con il latte. Il giorno seguente ha deciso di tornare a parlare e ha spiegato a chi lo segue che non ha festeggiato perché sta vivendo un momento particolare.

Ha parlato di forte stress e pensieri che gli hanno fatto passare la voglia di fare festa o vivere determinate situazioni. Parole, quelle di Brando, che sembrano riferirsi proprio alla sua situazione con Raffaella e dunque al fatto che al momento non sarebbero tornati assieme. A confermare questa cosa ci sarebbe anche un messaggio che l’ex corteggiatrice ha deciso di condividere nelle sue storie che parla di come bisogna realizzare che “il progetto più importante” riguarda se stessi e come sia sempre necessario “il rispetto”.

Anche in questo caso il pensiero sembra rivolgersi alla sua relazione passata. Chiaramente sono solo supposizioni, sta di fatto che sembra che Brando e Raffaella al momento non starebbero assieme, adesso i fan attendono con ansia di sapere cosa stia succedendo